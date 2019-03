Video als Youtube-Hit: Capital Bra covert „Cherry Lady“ – So hört sich Modern Talking als Rap an

Capital Bra covert „Cherry Lady“ – So hört sich Modern Talking als Rap an

Berlin Aus „Cheri Lady“ wird „Cherry Lady“: Rapper Capital Bra hat einen der erfolgreichsten Songs von Pop-Titan Dieter Bohlen gecovert. Das Youtube-Video dazu wurde schon Hunderttausende Male geklickt – das ist darin zu sehen.

Ein Ohrwurm aus den 80er Jahren feiert ein Comeback: Rapper Capital Bra hat den Modern-Talking-Hit „Cheri Cheri Lady“ neu aufgenommen. Das Musikvideo zu „Cherry Lady“, das seit der Nacht zu Freitag online zu sehen ist, sammelte innerhalb weniger Stunden rund eine halbe Million Klicks. In der neuen Version heißt es: „Cherry Cherry Lady, du bist was Besonderes. Eine Frau für's Leben. Oder für 'ne Nacht.“

Bohlen sagte: „Jeder rappt da über seinen Maybach, und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung.“ Daraufhin zeigte der in Sibirien geborene Hip-Hopper Capital Bra auf Instagram sein Haus und seinen Luxuswagen. Wenige Tage später zeigten sich beide zusammen und gut gelaunt in einem Video.