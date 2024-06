Liebeserklärung an legendäres Festival Warum ich seit 1996 nur ein Rock am Ring verpasst habe

Aber Rock am Ring ist eben mehr als nur die Musik. Auf den Campingplätzen finden die wundersamsten Begegnungen statt. Bands spielen in Zelten, Menschen bringen sich mittelgroße Swimmingpools mit, irgendwer trinkt immer ein Bier mit Dir. In einigen Bereichen wählen die Bewohner einen eigenen Bürgermeister, andere zetteln Schlammschlachten an. So entstehen Freundschaften, die teilweise Jahrzehnte bestehen. Rock am Ring schweißt zusammen. Gerade die Zeit auf den Zeltplätzen.Und dann gibt es auch noch die großen Momente. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem wir vor dem Festivalgelände auf einem Parkplatz standen. Kurz zuvor hatten wir eine SMS erhalten, dass wir doch mal an dem Lkw dort vorbeischauen sollen. Plötzlich öffnete sich die Plane, und die Toten Hosen spielten ein Konzert. Die Menge aus anfangs vielleicht 50 bis 100 Leuten wuchs rasant an, am Ende standen Tausende vor dem Lkw und erlebten einen magischen Moment der Rock-am-Ring-Geschichte.