Legendäres Metal-Festival Die Firefighters eröffnen Wacken 2024

Die Kapelle gibt nicht nur volkstümliche Lieder oder Schlager zum Besten, sondern auch Instrumental-Coverversionen moderner Popsongs wie „Let me entertain you“ von Robbie Williams. An Peter Schillings „Major Tom“ haben die Festivalfans ebenfalls hörbar Vergnügen. „Oh Leute, das ist so geil, Euch hier wiederzusehen“, sagt ein Mitglied der Kapelle.