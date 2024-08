Legendäres Metal-Festival Wacken Scorpions und Doro verewigen sich auf „Walk of Legends“

Legenden des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken bekommen einen „Walk of Legends“. Als erste Metal-Künstler verewigten sich am Landgasthof des Dorfes die deutsche Band Scorpions, Metal-Queen Doro Pesch und der Sänger des US-Band Anthrax, Joey Belladonna. Sie alle hinterließen ihre Handabdrücke in Betonplatten, die in den Boden am Eingang des Gasthofs eingelassen werden sollen.