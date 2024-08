Überraschungsgast beim Heavy-Metal-Festival Das sang Doro in Wacken mit den Scorpions

Wenige Stunden vor dem Auftritt hatten sich die Scorpions, Pesch und der Sänger des US-Band Anthrax, Joey Belladonna, als erste Metal-Größen für den in Wacken geplanten „Walk of Legends“ verewigt. Sie alle hinterließen ihre Handabdrücke in Betonplatten, die in den Boden am Eingang des Landgasthofs von Wacken eingelassen werden sollen.