Whamageddon-Challenge Kein „Last Christmas“ bis Weihnachten

Zum Adventsstart trendet eine weihnachtliche Challenge im Netz: Ziel des Wettbewerbs unter dem Hashtag „Whamageddon“ ist es, bis zum 25. Dezember kein einziges Mal das Lied „Last Christmas“ der Band „Wham!“ zu hören. Das Spiel ist international beliebt - von Italien über Finnland bis in den deutschen und englischen Sprachraum. Wer den Weihnachtsklassiker dennoch bis Mitternacht an Heiligabend zu Ohren bekommt, ist raus. Denn derjenige ist vom Song „getroffen“ beziehungsweise „whammed“ und muss #whamageddon in den Sozialen Medien posten.