Bob Marley vor 30 Jahren gestorben : "One World, One Love"

Düsseldorf (RPO). Bob Marley ist eine Legende. Der jamaikanische Musiker machte den Reggae auf der ganzen Welt populär und seine Vision der "One Love" begeisterte die Menschen. Sein Konterfei schmückt millionenfach T-Shirts und Poster: Er gilt als Freiheitskämpfer und Revolutionär und wird beinahe wie ein Heiliger verehrt. Vor 30 Jahren starb Bob Marley.

Mit seiner Band The Wailers, aus der bedeutende Solokünstler wie Bunny Wailer und Peter Tosh hervorgingen, schrieb Bob Marley in den siebziger Jahren weltberühmte Reggae-Klassiker wie "I Shot The Sheriff", "No Woman No Cry" oder "Get Up Stand Up".