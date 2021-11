Musik in der Adventszeit : Das sind die zehn schönsten Weihnachts-CDs

Ohne Chorgesang ist die Advents- und Weihnachtszeit sinnlos. Hier ein Stimmungsbild aus der Basilika in Weingarten. Foto: Felix Kästle / dpa

Düsseldorf In der Advents- und Weihnachtszeit steigt unsere Sehnsucht nach stimmungsvoller Musik. Wir stellen die zehn schönsten neuen und alten CDs mit weihnachtlicher Musik vor.

Zwischen Halloween und Totensonntag wird der Musikkritiker von heute traditionell von CDs mit Weihnachtsmusiken überhäuft. Natürlich ist unsereiner noch nicht wirklich in Stimmung, doch gerade in diesen Tagen des Stumpf- und Trübsinns brauchen wir geistigen Frohsinn, und zwar nicht zu knapp. Hier eine zehn Musterbeispiele umfassende Reihe von taufrischen und sehr bewährten Einspielungen.

Originell: „Tiroler Weihnachtskonzert 2019“

Hübsch sind immer Platten, auf denen Weihnachtsmusik aus verschneiten Alpenkirchen angeboten wird – so wie diese hier. Doch Obacht: Normalerweise würde so mancher eine CD, auf der Werke von Arnold Schönberg geboten werden, gar nicht erst in Erwägung ziehen. Aber hier handelt es sich um ein Privatwerk des Meisters, vor allem die „Weihnachtsmusik“ von 1921 ist über alle Maßen köstlich. Das protestantische Gemeindelied „Es ist ein Ros’ entsprungen“ kombiniert Schönberg mit der Melodie des aus dem katholischen Raum stammenden volkstümlichen Liedes „Stille Nacht“. Die Besetzung: zwei Geigen, Violoncello, Klavier und Harmonium. Einfach herrlich.

Daneben bietet Chor und Orchester der Akademie St. Blasius unter Karlheinz Siessl die Missa pastoralis von Franz Baur. Die Aufnahme entstand in der Innsbrucker Spitalskirche und ist ein schönes Beispiel, dass Weihnachtsmusik auch jenseits ausgetretener Pfade köstlich sein kann. (Label Musik Museum)

Sympathisch: Jonas Kaufmann, „It‘s Christmas“

Weihnachten ohne große Gesangsstimmen funktioniert irgendwie nicht so gut. Bei der Sony ist Jonas Kaufmanns neue Weihnachts-CD „It’s Christmas“ erschienen, die der Tenor sehr intelligent anlegt: Er verweilt nämlich meistens in der Mittellage, also der Komfortzone des Gesangs. Quälen muss er sich nicht. Die paar Spitzentöne, die er sich auferlegt (etwa das g in „Engel haben Himmelslieder“), werden bravourös gestemmt. Kaufmann, der Weihnachtsheld mit Lizenz zum Strahlen. Leider ist seine Intonation beim französischen „Entre le boeuf“ so zweifelhaft, als habe der Tonmeister dieses Lied verpennt.

Trotzdem ist einem die Platte sympathisch, weil Kaufmann hier stilistische Freiheiten hat und nutzt – und weil im Hintergrund ein saftiges Orchester (Mozarteum-Orchester Salzburg) begleitet, das er halt mit tenoralem Forte übertönen kann. Der strenge Kunstvorbehalt entfällt. Am Ende gestattet sich Kaufmann sogar Ausflüge in weihnachtliche Pop-Arrangements, und Till Brönner gibt den Engel mit der Jazztrompete.

Einsam: Martin Stadtfeld, „Christmas Piano“

Der Pianist Martin Stadtfeld tritt neuerdings gern selbst als Komponist und Improvisator am Klavier auf. Man muss das begrüßen, auch wenn ihm nicht alles originell gelingt. In dem einleitenden Zyklus namens „Christmas Time“ hat man sozusagen weihnachtliche „Kinderszenen“ aus Stadtfelds Feder vor sich. Auf Dauer wirkt alles ein wenig fad, auch die brav vierstimmigen Choräle (wie Elgars „In the Bleak Midwinter“) überzeugen einen nicht recht. Die Platte (bei der Sony) lässt einen an einen zu Heiligabend vereinsamten Pianisten denken, der daheim ab und zu im Kopftopf rühren muss, weil Frau und Kinder in der Kindermette sind, und zwischendurch eher lustlos Hand ans Klavier legt. In jedem Fall: eine einsame Platte.

Fein: Xavier de Maistre, „Christmas Harp“

Die Crux zahlloser Weihnachtsplatten ist, dass einem in bunter Mischung altbekannte Weisen um die Ohren fliegen: „Jingle Bells“, „Adeste Fideles“ oder „O Tannenbaum“. Hier, bei der neuen Weihnachtsplatte des Harfenisten Xavier de Maistre (bei Sony), hat man keinerlei allergische Reaktion – weil de Maistre ein so überragender Künstler ist. Er entlockt seiner Harfe tausend Schattierungen und wirkt so gar nicht wie der gepflegte Bube, der mit lockigem Haar in die Saiten greift. Weit ist de Maistre davon entfernt, mit billiger Zupferei Stimmung zu machen. Einige Carols sind nämlich tatsächlich Originalkompositionen für Harfe, sie kommen aus Neapel, Katalonien, dem Baskenland. Und „Jingle Bells“ ist eine fein eingefädelte Nummer.

Aufregend: Händel, „The Messiah“

Unter den Oratorien mit Weihnachtsbezug ist neben Bachs „Weihnachts-Oratorium“ natürlich Händels „Messiah“ seit je hoch im Kurs. Alles da, was das Ohr braucht: einschmeichelnde Musik für Solisten, prachtvolle Arrangements für den Chor (das unverwüstliche „Hallelujah“ eingeschlossen) – und dass im Orchester zwei Trompeten mitspielen dürfen, ist schon mehr als die halbe Miete und sozusagen das akustische Pendant von Lametta und Christbaumkugeln in einem. Ich liebe die schöne neue Aufnahme von dem famosen französischen Ensemble Le Concert Spirituel unter Hervé Niquet. Sie ist keine betuliche Betrachtung, keine nazarenische Reihung von Stimmungsbildern, sie ist vielmehr ein Thriller, möglicherweise Händels Gegenstück zu Bachs „Johannes-Passion“. Und im „Hallelujah“ lässt Niquet auf faszinierende Weise mit Echos spielen, das Werk brettert also nicht mit Forte-Bleifuß von vorn bis hinten durch, sondern bleibt flexibel, elastisch, feinsinnig. Wie ein Understatement. Umso größer die Wirkung.

Famos: King’s Singers, „Christmas Carols“

Seit einer gefühlten Ewigkeit sind die King’s Singers die sich immer wieder verjüngenden royalen Apostel eines Chorgesangs, der auf Einzelstimmen setzt. Zu Weihnachten wird die Queen zweifellos zu dieser neuen Platte ihrer treuesten Mitarbeiter (bei Signum Records) greifen. Zunächst ist alles schließlich außerordentlich britisch angehaucht – doch irgendwie entwickelt sich diese wahrhaft chorartistische Platte zu einer Anti-Brexit-Angelegenheit; es geht dann sehr europäisch zu. Hübsch die Beiträge aus Dänemark und Schweden, man sieht förmlich Sänger in dicken Wikingerpullovern vor sich. Sogar französisches Weihnachtsliedgut wird zubereitet („Hymne à la Vierge“). Über der Platte liegt eine gottgefällige Fröhlichkeit, die einem das Herz leicht macht.

Klassisch: Bach, „Weihnachts-Oratorium“

Gerade in diesem Jahr gilt: keine Weihnachtszeit ohne Johann Sebastian Bachs menschenfreundlichstes Musikwerk. Es umfasst sechs Kantaten mit herrlichster Musik, pausbäckig und kostbar, purer Glanz und geheimnisvolle Dunkelheit. Seit sie im Jahr 1998 auf den Markt kam, gilt die Aufnahme mit dem Bach-Collegium Japan unter Masaaki Suzuki als Referenzeinspielung. Bei mir wird sie bis Ende Januar laufen. Bach hilft gegen den Corona-Blues. In manchem Haushalt darf Weihnachten erst so genannt werden, wenn die Kantaten 1 bis 3 erklungen sind. Dass die schönste Aufnahme des Werks aus Japan kommt (beim schwedischen Label BIS), zeigt uns: Bach regiert überall.

Ergreifend: Michael Praetorius, „Es ist ein Ros“

Natürlich gab es auch in der weihnachtlichen Musik eine Zeit vor Bach. Gar nicht vorbei kommt der aufgeschlossene Musikfreund an dem großen Meister Michael Praetorius (1571-1621). Den stellt nun der Dresdner Kammerchor unter seinem Leiter Hans-Christoph Rademann in den Mittelpunkt. Praetorius kennen wir ja praktisch alle, sein vierstimmiger Satz über „Es ist ein Ros entsprungen“ zählt zu den Wunderwerken musikalischer Zartheit. Die CD (erschienen bei Accentus Music) nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch das Schaffen des in Eisenach geborenen, in Wolfenbüttel gestorbenen Komponisten, der auf der Schwelle von der Renaissance zum Barock kunstvoll vermittelte. Diese CD ist womöglich die zweitschönste unter den Neuerscheinungen.

Kostbar: Philipp Wolfrum, „Ein Weihnachtsmysterium“

Die schönste der Neueinspielungen ist ganz ohne irgendeinen Zweifel die Einspielung des „Weihnachtsmysteriums“ von Philipp Wolfrum (1854-1919) durch lokale Kräfte (Hamelner Kantorei) und die Nordwestdeutsche Philharmonie unter Stefan Vanselow (beim Label Christophorus). Ein Werk aus gebändigter romantischer Seele, dem man den Funkenflug Regers und Rheinbergers anhört, das aber mit fabelhafter Fantasie erfunden ist. Dass auch Wagner, Liszt und Humperdinck ihre Spuren hinterlassen haben, versteht sich fast von selbst. Und trotzdem: Es handelt sich um kostbaren biblisch-weihnachtlichen Liebreiz, der den Gesetzen des Kontrapunkts nicht allzu dogmatisch unterworfen ist. Orchestrales nimmt einen Riesenpart ein.

Festlich: Francesco Geminiani, Concerto grossi

Ohne Barockmusik ist Weihnachten sinnlos. Vor allem geht es nicht ohne die edle Form des Concerto grosso. Dazu begeben wir uns nach Italien, nach Lucca. Dort wurde 1687 Francesco Geminiani geboren. Er hinterließ eine beeindruckende Violinschule, aber seine Bedeutung als Komponist ist höher einzuschätzen. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er in Neapel, zuvor las er die Früchte seiner Kontakte mit Corelli und Scarlatti auf. 1714 ging er nach London, später nach Dublin. Dort galt er bald seinem Kollegen Händel als gleichrangig – als erfinderisch, in seinen Harmonien wagemutig, ja aufreizend.