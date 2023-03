Einflussreicher Jazzmusiker Saxofon-Legende Wayne Shorter mit 89 Jahren gestorben

Shorter wurde am 25. August 1933 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Er begann als Jugendlicher Klarinette zu spielen und wechselte dann zum Saxofon. Mit seinem Bruder Alan trat er als „Mr Weird“ und „Doc Strange“ auf, unter anderem, weil die beiden Bebop-Musiker in dunklen Jazzclubs Sonnenbrillen trugen.