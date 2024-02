„Fast Car“ Warum Tracy Chapman zurück in den Charts ist

Viele erinnerten sich dadurch wieder an die Künstlerin und ihren Song. Manche begegneten beiden zum ersten Mal. Zum Weltstar wurde Chapman im Sommer 1988, als sie im Londoner Wembley-Stadion beim Konzert zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela auftrat. Sie kam dort zwei Mal auf die Bühne, weil Stevie Wonder technische Probleme hatte, seine Show abbrechen musste und Chapman gebeten wurde, einfach nochmal rauszugehen. Kurz danach erreichte ihr Debütalbum „Tracy Chapman“ die Spitze der US-Charts. Darauf finden sich neben „Fast Car“ die Hits „Talkin’ Bout A Revolution“ und „Baby Can I Hold You“ mit dem berühmten Anfangsvers: „Sorry / Is all that you can’t say“.