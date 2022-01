„Walk, Don't Run“ : The Ventures-Gründer Don Wilson gestorben

Bob Spalding (links) und Don Wilson von The Ventures bei einem Auftritt in New York im März 2008. Foto: AP/Jason DeCrow

Tacoma Er war einer der Gründer und Rhythmusgitarrist der erfolgreichsten Instrumentalband der Welt: Don Wilson (rechts im Bild) ist gestorben. Mit The Ventures schuf er Hits wie „Walk, Don't Run“ und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger.

The Ventures waren eine Instrumentalband, die auch ohne Sänger mit Hits wie „Walk, Don't Run“ für Furore sorgte. In den 1960ern und Anfang der 1970er Jahre landeten 38 Alben der Band in den US-Charts. 14 Singles kamen unter die Top 100. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern sind sie die erfolgreichste Instrumentalband aller Zeiten. 2008 wurden The Ventures in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.