Wacken Open Air 2022 : So sehen Sie das Festival im Livestream

Das ist das Line-up von Wacken Open Air 2022

Wacken Am 4. August startet in Schleswig-Holstein das Wacken Open Air 2022. Es gilt als das bekannteste Heavy-Metal-Festival der Welt, erwartet werden hunderttausend Besucher. Die Acts lassen sich jedoch auch per Livestream mitverfolgen - alle Zeiten und Streams.

Heute beginnt in der kleinen Gemeinde Wacken offiziell das bekannteste Heavy-Metal-Festival der Welt. Nach den coronabedingten Absagen in den vergangenen beiden Jahren trifft sich die Heavy-Metal-Szene wieder im kleinen Dorf Wacken in Schleswig-Holstein. Bis zu 100.000 Besucher werden laut Veranstalter auf dem Acker erwartet. „Das knapp 2.000-Seelen-Dorf freut sich schon“, sagt Wackens Bürgermeister Axel Kunkel.

Aufgrund der Ausfälle in den vergangenen beiden Jahren war es dieses Jahr nahezu unmöglich, an Tickets für das Festival zu kommen. So legte der Veranstalter noch den „Wacken Wednesday“ drauf, der Konzerttag ließ sich jedoch ausschließlich von Besitzern eines regulären Tickets dazu buchen. Alle Metal-Fans, die dieses Jahr kein Ticket ergattert haben, können sich allerdings per Livestream dazu schalten.

Die Telekom überträgt das Festival-Programm vom 4. bis 6. August 2022 auf dem Pay-TV-Sender MagentaTV sowie im kostenlosen Livestream bei MagentaMusik. Es wird von zwei Bühnen Live-Übertragungen geben: Einerseits werden die Auftritte der Harder und Faster Stage live zu sehen sein und andererseits können sich Fans die Highlights der Louder Stage sowie des Bullhead City Circus in einem zusätzlichen Stream anschauen.

Die Streaming-Termine je nach Tag und Bühne im Überblick

Donnerstag, 4. August 2022 - Harder und Faster Bühne

15. 20 Uhr Skyline

16.15 Uhr Cirith Ungol

17.20 Uhr Grave Digger

18.30 Uhr Dirkschneider

20.30 Uhr Mercyful Fate

Donnerstag, 4. August 2022 - Louder Bühne

12.30 Uhr Torfrock

13.30 Uhr Corvus Corax Era Metallum

14.30 Uhr Thundermother

15.30 Uhr The Iron Maidens

16.30 Uhr Mister Misery

17.15 Uhr Mork

18.00 Uhr Rose Tattoo

19.15 Uhr Pestilence

20.15 Uhr Overkill

21.30 Uhr Kampfar

22.30 Uhr Gwar

23.45 Uhr Nightflight Orchestra

Freitag, 5. August 2022 - Harder und Faster Bühne

13.10 Uhr Blind Channel

13.55 Uhr Kissin Dynamite

14.40 Uhr Kadavar

15.25 Uhr Lacuna Coil

16.20 Uhr Clutch

17.20 Uhr At the Gates

18.25 Uhr Hypocrisy

19.30 Uhr Metal Fight Club

19.45 Uhr Behemoth

20.55 Uhr In Extremo

22.15 Uhr Slipknot

00.15 Uhr The Halo Effect

01.30 Uhr Feuerschwanz

Freitag, 5. August 2022 - Louder Bühne

12.00 Uhr Bokassa

13.00 Uhr Crypta

14.00 Uhr Therapy?

15.00 Uhr Me and that Man

16.00 Uhr Stratovarius

17.00 Uhr Lucifer

18.00 Uhr Alligatoah

19.15 Uhr Nasty

20.15 Uhr Venom

21.30 Uhr Tribulation

22.30 Uhr Phil Campbell and the Bastard Sons

23.45 Uhr Mantar

00.45 Uhr ASP

Samstag, 6. August 2022 - Harder und Faster Bühne

12.55 Uhr Bleed from within

13.55 Uhr Neaera

14.55 Uhr Orden Ogan

15.55 Uhr Life of Agony

17.00 Uhr Tarja

18.05 Uhr As I Lay Dying

19.25 Uhr Hämatom

20.45 Uhr Arch Enemy

22.05 Uhr Promoters Farewell and Announcement 2022

22.30 Uhr Powerwolf

00.15 Uhr Lordi

Samstag, 6. August 2022 - Louder Bühne

12.00 Uhr Slime

13.00 Uhr Deine Cousine

14.00 Uhr Ann Wilson

15.00 Uhr Insanity Alert

16.00 Uhr Gluecifer

17.15 Uhr Striker

18.15 Uhr Danko Jones

19.30 Uhr Audn

20.30 Uhr New Model Army

22.00 Uhr Spidergawd

23.00 Uhr Death Angel

00.15 Uhr Ill Nino

