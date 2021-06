„Bullhead City“ startet Mitte September : Blind Guardian und Doro beim Mini-Wacken-Festival

Wacken Nach der erneuten Absage des Heavy-Metal-Festival ist im schleswig-holsteinischen Wacken vom 16. bis 18. September unter dem Titel „Bullhead City“ eine kleinere Ausgabe geplant.

Das nächste Festival soll vom 4. bis 6. August 2022 stattfinden. „Ein weiteres Jahr ohne W:O:A. Das ist traurig, aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. Zu den weiteren bereits bekannten Bands gehören Rose Tattoo, As I Lay Dying und Lacuna Coil. Zudem will Motörhead-Gitarrist Phil Campbell mit seiner Band Phil Campbell and The Bastard Sons in Wacken spielen. Am kostenpflichtigen Zusatztag am 3. August 2022 sind Auftritte von Avantasia!, Gloryhammer, Brothers Of Metal und von Varang Nord geplant.