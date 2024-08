Wacken 2025 Ticketpreise bleiben stabil – doch hierbei wird bald eine Gebühr bis zu 66 Euro fällig

Im Juni war die Übernahme des Festival-Gesellschafters Superstruct Entertainment durch das Investment-Unternehmen KKR bekannt geworden. Jensen und Hübner sind weiterhin mit zusammen etwa 31 Prozent am Festival beteiligt. Jensen kündigte an, sie würden ihre Anteile „irgendwann“ auf jeweils fünf Prozent absenken. Seit der Übernahme gibt es Spekulationen, was dies für die Zukunft des Festivals bedeutet.