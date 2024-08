Mobilfunkdaten-Auswertung Am Handy lassen Wacken-Fans den Swifties keine Chance

Dabei werde der Unterschied zwischen den Metal-Fans und den Swifties besonders deutlich. So seien am 17. Juli in der Veltins-Arena im Vodafone-Netz etwa 175 Gigabyte an Daten zwischen 18.45 und 19.00 transportiert worden. In Wacken hingegen war den Angaben nach die verkehrsreichste Viertelstunde am vergangenen Freitag um 10.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt flossen etwa 360 Gigabyte durch die Leitungen - und somit doppelt so viel wie bei den Swifties.