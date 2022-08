In Wacken bebt wieder die Erde. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt wieder zurück. Am Donnerstag (4. August 2022) startete das Festival offiziell. Mit 75.000 Besuchern ist es seit langem ausverkauft. Am Donnerstag spielte unter anderem die Band „Dirkschneider“.