Der Festival-Sommer kann kommen: Und mit dabei auch das legendäre Wacken Open Air (kurz W:O:A), das mit knapp 80.000 Besuchern zu den weltweit größten Metal-Events gehört. Nachdem in den letzten beiden Jahren eine coronabedingte Pause eingelegt werden musste, startet das Festival nun wieder vom 04.08. bis zum 06.08.2022 im beschaulichen Ort Wacken in Schleswig-Holstein durch. Mit dabei über hundert Bands, die für jede Menge Stimmung sorgen werden. Eine Auswahl der Acts stellen wir Ihnen in unserer Bildergalerie vor.

Wacken Open Air 2022 - das Lineup.