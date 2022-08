200 Bands angekündigt : Wacken rüstet sich für Neustart des Heavy-Metal-Festivals

Wacken Der stählerne Bullenschädel hängt bereits über den Hauptbühnen: Erstmals seit 2019 werden Anfang August wieder 75.000 Metalfans im beschaulichen Wacken erwartet. Festival-Mitbegründer Thomas Jensen sehnt sich nach einem Moment ganz besonders.

Offiziell geht es traditionell erst am Donnerstag los, doch schon Mittwoch werden Lautsprecher aufgedreht. Beim sogenannten Wacken-Wednesday geht es auf der drittgrößten Bühne unter anderem mit Avantasia und Epica zur Sache. Für diese Bühne wurden gesonderte Karten an Festival-Besucher verkauft. „Kommendes Jahr werden wir den Mittwoch als offiziellen Festivaltag mit einbeziehen“, sagte Jensen. Offiziell ist die Veranstaltung bereits seit Langem ausverkauft, es gibt aber eine Börse zum Weiterverkauf von Karten. „Es wird langsam knapp, aber es werden noch Tickets über die Ticketbörse vermittelt“, sagte Jensen.

Die beiden Hauptbühnen werden erst am Donnerstag bespielt. Laut Veranstaltern wollen 200 Bands in Wacken auftreten. Headliner sind Judas Priest. Mit dabei sind unter anderem auch Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime, Venom und erstmals die Kölner Band Höhner. Wegen medizinischer Untersuchungen, denen sich Sänger Fred Durst unterziehen muss, haben Limp Bizkit ihren geplanten Auftritt abgesagt. Unter den Absagen war auch Rammstein-Sänger Till Lindemann, der mit einem Solo-Projekt in Wacken spielen wollte, aber mit Rammstein auf Europa-Tour ist.