Legendäres Heavy-Metal-Festival : Wacken 2020 startet als Livestream

Wacken Wacken goes World Wide Web: Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte des weltbekannten Heavy-Metal-Festivals findet das Event nur online statt. Als Ersatz für die Absage wegen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter ein Streaming-Event geschaffen.

Am Mittwoch sind unter anderem Auftritte von Body Count mit Ice-T, Anthrax, Motor Sister und von Metalqueen Doro geplant. An den vier Tagen stehen bei „Wacken World Wide“ auch Konzerte von Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black und Sabaton auf dem Programm. Wacken-Gigs vergangener Jahre von Iron Maiden, In Flames und Arch Enemy ergänzen es.