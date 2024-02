Vor Grammy-Verleihung Jon Bon Jovi zur „Person des Jahres“ gekürt

Bei der Veranstaltung begeisterte Jon Bon Jovi das Publikum, darunter die Sängerinnen Dolly Parton und Joni Mitchell sowie Ex-Beatle Paul McCartney, mit einem gemeinsamen Auftritt mit Rock-Ikone Bruce Springsteen. Höhepunkt des Abends war ein Duett der beiden Superstars von Bon Jovis Hit „Who Says You Can't Go Home“ und Sprinsteens Klassiker „The Promised Land“.