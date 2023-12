Menschen des Jahres Volker Bertelmann – der Oscar-Gewinner aus Düsseldorf

Was macht man nach Aufstieg in den Olymp anders? Im Falle von Volker Bertelmann: nichts. Er arbeitet weiterhin jeden Tag ab halb acht am Morgen in seinem Studio in Düsseldorf. „Insgesamt sind eher andere Tätigkeiten hinzugekommen, und ich muss mich nicht mehr so oft erklären, dass ich in der Lage bin, Musik für einen Film zu komponieren. Aber auch dass kommt noch immer vor“, sagt er. „Was sich noch geändert hat, ist, dass ich öfter gefragt werde, in einer Jury zu sitzen oder auch sonst an gesellschaftlichen Aufgaben teilzunehmen.“ Er erzählt von einer netten Begegnung, als er wieder daheim war: „Die Bäckersfrau sagte mit einem Augenzwinkern, dass ich den Oscar ohne ihr frisches Brot nicht bekommen hätte. Es ist so wie ein ganz großer Geburtstag. Also alles in allem ein schönes Gefühl.“