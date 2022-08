Preisverleihung in New Jersey : Überraschungsauftritt von Johnny Depp bei den VMAs 2022

New York Die MTV Video Music Awards (VMA) gehören zu den begehrtesten Musik-Preisen weltweit. Unter anderem räumten Taylor Swift und Bad Bunny ab, doch für den wohl aufregendsten Moment sorgte Hollywoodstar Johnny Depp.

US-Popsängerin Taylor Swift und der Reggaeton- und Trap-Star Bad Bunny haben sich bei den MTV Video Music Awards (VMA) die begehrtesten Preise gesichert. Der puertoricanische Musiker Bad Bunny schwänzte die Gala in Newark im US-Bundesstaat New Jersey allerdings - und bedankte sich lediglich per Videobotschaft für die Auszeichnung als Künstler des Jahres. Den „Video Vanguard Award“ sicherte sich Hip-Hop-Sängerin Nicki Minaj, als bestes Latino-Video wurde „Envolver“ der Brasilianerin Anitta ausgezeichnet. Die seit Jahrzehnten aktive kalifornische Band„Red Hot Chili Peppers“ holte sich den „Global Icon Award“.

Die Preisträger und Preisträgerinnen zeigten dabei allesamt spektakuläre Performances: Anitta performte ihren Gewinner-Song in einem der erotischsten Auftritte überhaupt. Und auch die italienische Band Måneskin zeigte viel Haut: Bei der Performance des Hits „Supermodel“ rutschte der Bassistin Victoria De Angelis das Oberteil herunter und entblößte ihre Brust, Leadsänger Damiano David trat oben ohne und mit ausgeschnittenem Gesäß auf. Die Hip-Hop-Sängerin Lizzo brachte dagegen eine politische Botschaft auf die Bühne, richtete einen Appell an die Zuschauer: „Geht wählen, um einige der Gesetze zu ändern, die uns zu unterdrücken.“ Sie wurde für ihren Song „About Damn Time“ mit dem „Video For Good Award“ ausgezeichnet.

Das größte Aufsehen erregte allerdings US-Schauspieler Johnny Depp mit einem Auftritt wenige Woche nach Ende des Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard. In einer digitalen Einblendung erschien er als „MTV Moonman“, als über der Bühne schwebender Astronaut - eine Anspielung der bei den Awards verliehene Trophäe. Der 59-Jährige, der zuletzt vor allem mit seinem Verleumdungsprozess gegen Heard für Schlagzeilen sorgte, sagte dabei: „Wisst ihr was? Ich brauchte die Arbeit.“ Gleichzeitig bot er sich scherzhaft für Geburtstage, Bar-Mizwas oder Beerdigungen.

Johnny Depp appears as the moon person at the #VMAs. https://t.co/K3f4GrgiuJ pic.twitter.com/S0dkWrR6mr — Variety (@Variety) August 29, 2022

In den sozialen Medien sahen die Fans den Auftritt des Hollywood-Stars allerdings zwiegespalten. So äußerten manche Kritik an MTV und warfen den Veranstaltern der Video Music Awards 2022 vor, für Depp Partei ergriffen und ihm eine Plattform geboten zu haben vor.

