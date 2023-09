Am 11. Februar US-Sänger Usher soll bei Super Bowl auftreten

US-Sänger Usher soll in der Halbzeit-Show des nächsten „Super Bowl“, also des Finales der US-Football-Liga NFL, auftreten. Das kündigten die NFL und der Pop- und R&B-Star am Sonntag an. Usher nannte den für den 11. Februar in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geplanten Auftritt in einem Statement „eine große Ehre“. „Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat“, erklärte Usher.