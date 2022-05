US-Sänger : Justin Timberlake verkauft wohl Musikrechte

London Justin Timberlake gilt als einer der erfolgreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Nun hat er wohl die Rechte seiner Musik verkauft. Was dazu bisher bekannt ist.

Popstar Justin Timberlake (41) hat US-Medienberichten zufolge die Rechte an seiner Musik an die Firma Hipgnosis Song Management verkauft. Der Deal umfasse die Gesamtrechte an Timberlakes bisherigem Werk, wie unter anderem das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ aus einem Statement der Firma zitierte. „Justin Timberlake ist nicht nur einer der einflussreichsten Künstler der letzten 20 Jahre, sondern auch einer der größten Songwriter aller Zeiten“, wurde der Hipgnosis-Gründer und frühere Musikmanager Merck Mercuriadis in der Mitteilung vom Donnerstag (Ortszeit) zitiert.