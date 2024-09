US-Sänger und Schauspieler US-Musiker Kris Kristofferson mit 88 Jahren gestorben

In den 70er Jahren spielte er mit der Oscar-Gewinnerin Ellen Burstyn in Martin Scorseses „Alice Doesn't Live Here Anymore“ (1974). 1977 gewann er an der Seite von Barbra Streisand einen Golden Globe Award für die Rolle eines ausschweifenden Rockstars in „A Star is Born“. In Sam Peckinpahs Western „Pat Garrett and Billy the Kid“ von 1973 spielte er zusammen mit James Coburn die Rolle des berüchtigten Outlaws.