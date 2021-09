Interview mit Alex Christensen : „Unter der Musik hat eigentlich alles andere gelitten“

Alex Christensen fühlt sich „auf einer Reise zurück in meine Jugend“. Foto: Marcel Brell

Interview Alex Christensen ist DJ (“U96“) und Produzent (N'Sync, Tom Jones, Helene Fischer). Nun interpretiert die größten Dance-Hits der Achtziger neu – mit Orchester und Sängern wie Sophie-Ellis-Bextor und Ronan Keating. Gespräch mit einem, der sich wohlfühlt in seiner Haut.

von Reinhard Franke

Wie kamen Sie auf die Idee mit dem „Classical 80s Dance“-Album?

Alex Christensen Die Idee zum „Classical 80s Dance“ Album ist eigentlich daraus entstanden, dass ich vorher schon drei Alben gemacht habe mit den 90ern. Und die 90er waren für mich natürlich meine Schaffensphase, wo ich mitkomponiert habe, wo ich Teil der ganzen Bewegung war und wo ich eben meine eigenen Songs und viele andere Songs covern konnte, die mich beeinflusst haben. Bei den 80ern ist es so, dass das die Songs sind, die meinen Musikgeschmack geprägt haben. Da habe ich angefangen Platten zu sammeln, da bin ich Fan geworden, da bin ich in die Konzerte gegangen – zu Nena, zu Ideal, zu Tears for Fears, zu Police und da hat sich mein Musikgeschmack gebildet. Umso schöner ist es dann irgendwie so eine Reise zurück in seine Jugend zu machen und die Titel mit einem großen tollen Orchester und neuen Sängern und Sängerinnen aufzunehmen.

Sie haben die Musik der 1990er-Jahre maßgeblich beeinflusst. Wir blicken Sie zurück auf diese Zeit?

CHristensen Wenn ich auf die Neunziger zurückschaue, dann fällt mir immer auf wie sorglos man doch irgendwie war und wie wenig angstgetrieben alles war. Es war irgendwie so „Friede, Freude, Eierkuchen“ jetzt im Nachhinein. Es gab ein Love Parade ohne große Betonpfeiler, wo man keine Angst haben musste, dass da ein Virus rumgeht oder ein LKW durch die Mengen fährt, sondern man war etwas sorgloser und man hatte so eine Aufbruchstimmung, auch dadurch, dass die Wende gerade vollzogen war. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und ich bin froh, ein Teil dessen gewesen zu sein.

Die neue Platte „Classical 80s Dance“. Foto: Seven.One Starwatch

Sie haben jetzt den 80er-Klassiker „Smalltown Boy“ mit dem Berlin Orchestra neu initiiert. Wie kam es zu dieser spannenden Zusammenarbeit?

Christensen Den 80er-Klassiker „Smalltown Boy“ habe ich irgendwann angefragt bei Jimmy Somerville, dass ich ihn neu machen möchte. Und ich habe dann eben auch geschrieben, dass ich das nicht in der Falsett-Tonart machen wollte, wie es im Original Bronski Beat hatte, sondern eben in der Original Stimmlage von Ronan Keating und dafür habe ich dann irgendwann die Genehmigung bekommen. „Smalltown Boy“ gehörte für mich immer zu den ganz großen Klassikern. Damals als kleiner Junge habe ich mir auch die Picture Disc davon gekauft – das habe ich dann auch mal in meine Instastory gepostet -, die ich heute noch besitze und sehr stolz bin, die zu haben.

Was bedeuten Ihnen die 1980er-Jahre? Für viele ist das bis heute die beste musikalische Zeit gewesen.

Christensen Sicherlich war es eine absolute prägende Zeit für mich, weil natürlich alles in diesen Jahren passiert ist. Mein erster Kuss, ich habe meine erste Freundin kennen gelernt, ich bin das erste Mal in die Disco gegangen, habe dann selber als DJ gearbeitet, habe angefangen Platten zu sammeln. Das ist natürlich äußerst prägend und das führt natürlich auch dazu, dass man das als bestes Jahrzehnt sieht. Aber ich finde alle Jahrzehnte haben ihre Qualität. Bei den 80ern ist es natürlich so, das ist eine Herzenssache, das ist meine Jugend und deswegen ist das etwas ganz Spezielles für mich.

Welche Songs der 80er-Jahre waren für Sie am wichtigsten?

Christensen Das ist gar nicht so einfach, denn es sind so viele Songs dabei, ob das „Smalltown Boy“ ist oder „Total Eclipse of the Heart“ oder „Never Ending Story“ - die haben alle für mich eine ganz, ganz große Bedeutung. Es sind auch Songs auf dem Album, die wirklich für mich persönlich ganz einschneidend waren. Also ich weiß noch, dass „Hypnotic Tango“ von My Mine, ein Italo Disco der 80er, eine der für mich der wichtigsten Platten war als DJ, weil ich immer ganz sicher wusste, wenn ich die auflege ist die Tanzfläche voll und alle haben großen Spaß. Und ich sehe heute noch im Penny Lane in Würzburg, da wo ich damals auch als Gast war, die Lichter blinken und die lustigen Szenen, wenn Frauen ihre Handtasche auf den Boden gestellt haben und drumherum getanzt haben. Das werde ich so schnell nicht vergessen

Waren Sir früher ein Partybiest oder wollten Sie eher nur mit einigen Freunden Musik genießen?

Christensen Ich war glaube ich ein extremes Partybiest! Also es ist einiges in den 80ern und 90ern für mich nur schleierhaft zu bewundern, weil ich da doch auch relativ viel getrunken habe und eigentlich beim Feiern auch immer der letzte war, der aus dem Laden gefegt wurde. Das gehörte einfach zum DJ sein dazu, also über die Stränge schlagen und eben noch verrückter sein. Ich kann mich an Abende erinnern, da waren wir dann schon im Club so betrunken, dass ich gar nicht auflegen konnte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so ein bisschen Rock'n'Roll hatten wir dann damals schon.

Sie haben Ihre Jugend und Pubertät in den 80er-Jahren erlebt. Wie war das als Jugendlicher? Gab es Wahrheit-oder-Pflicht-Parties? Oder waren Ihnen andere Dinge wichtiger?

Christensen Also meine Jugend und Pubertät habe ich eigentlich damit verwendet, dass ich meinen Musik Katalog im eigenen Kopf geprägt habe. Dass ich eigentlich jeden Tag damit beschäftigt war Kassetten aufzunehmen, Platten zu hören, zu Freunden zu fahren, Platten zu leihen, Zuhause zu dann Mix Tapes zu machen. Und die Wochenenden, an denen alle Wahrheit oder Pflicht gespielt haben, da war ich dann irgendwie nicht so dabei, sondern ich war immer damit beschäftigt meine Musik zu machen. Und man darf ja nicht vergessen, als DJ habe ich relativ früh gestartet. Also mit 16 habe ich irgendwie das erste Mal auf einer Hochzeit gespielt und mit 17 war ich dann schon fest in einigen Diskotheken, wo man dann auch noch moderieren musste und die Leute aufgefordert hat, doch vorne das Toast Hawaii zu kaufen am Imbiss und solche Geschichten. Also ich bin da eigentlich so rein geboren und hatte so das normale Leben des Jugendlichen irgendwie doch ein bisschen verpasst. Das ist eben auch der Preis den man zahlen muss, wenn man in irgendetwas gut werden möchte, dass man sich völlig hingibt und da gibt es dann eben wenig Erinnerung an private Sachen. Also es hat eigentlich alles drunter gelitten, auch meine Schulausbildung oder meine Ausbildung dann als Speditionskaufmann, da kann ich mich an Tage erinnern, wo ich dann wirklich kaum mich aus dem Bett pulen konnte, weil ich am Tag davor irgendwo als DJ gearbeitet habe, aber trotzdem dann versucht habe meine Ausbildung zu beenden. Also solche Dinge habe ich schon auch im Kopf.

Wie haben Sie als Jugendlicher die Musik aufgesaugt? Mit der Freundin auf der Couch oder ganz für sich?

Christensen Also es war so, ich habe mir eine Stereoanlage zusammen geliehen. Mein Onkel war so nett und hatte mir damals, das muss man sich vorstellen, ein Tape Deck geliehen, das hieß Nakamichi und war das Beste, das es gab. Und auf diesem Tape Deck habe ich hunderte von Kassetten aufgenommen mit Platten, die ich mir von Freunden geliehen habe. Und ich habe eigentlich für mich per Kopfhörer oder wenn meine Eltern nicht da waren, relativ laut gehört, weil es war in unserem Haus eigentlich Gang und Gäbe. Denn unter mit hat ein DJ gewohnt, der DJ Axel, der auch immer ganz laut Musik gehört hat und der hat mich natürlich extrem geprägt. Der war etwas älter und hatte auch die finanziellen Möglichkeiten, sich die neuesten Vinylplatten zu kaufen und da bin ich dann immer runter gelaufen und habe mich upgedatet mit den neuesten Sounds. Es gab auch Freunde, die mich inspiriert haben, die mich dann auch irgendwie da hin getrieben haben, immer mehr Disco Dance zu hören, weil die eben in die Diskotheken durch diese Musik geprägt wurden.

Wann haben Sie gespürt, dass Musik Ihr Lebenselexier wird?

Christensen Wir hatten ja noch keine Computer; das Wissen, das man hatte, das hat man vielleicht aus dem Brockhaus oder durch Fragen erfahren. Deswegen hatte man auch gar nicht, also ich jedenfalls hatte nicht so dieses Lebenskonzept, dass Musik mein Elixier ist oder so, sondern ich bin einfach meiner Leidenschaft nachgegangen und das hat sich dann alles so ergeben. Weil ich auch irgendwie bei anderen Dingen einfach super ungeschickt und untalentiert war. Also als Speditionskaufmann habe ich glaube ich die längste Lehre aller Zeiten gemacht. Die hatten alle so 2,5 Jahre und ich musste 3 da bei Schenker rumhängen und mich irgendwie durchboxen, weil ich einfach wirklich kein Talent dafür hatte, sondern ich war völlig von der Musik eingenommen. Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man sich keine Gedanken macht und gar nicht die Idee davon hat, dass man einen Plan B haben muss und was in der Zukunft passiert, dass man so dedicated ist, dass man dieses Ding dann auch durchzieht. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, ich spiele hier abends irgendwelche Platten, das ist nicht toll – ich muss mal irgendwas machen, das vielleicht ein bisschen mit Piano ist, oder etwas Spanisches; so etwas brauche ich in meinem Set. Und dann habe ich gedacht: Wie macht man sowas? Da muss ich mich durchfragen. Also habe ich mich durchgefragt und bin dann auch in dieser Studio Szene gelandet, wo so etwas produziert wurde, habe meine Ideen dargelegt, habe dann auch Musiker gefunden, mit denen ich zusammen arbeiten konnte und habe meine ersten Platten produziert.

Im Oktober 2017 stand Ihr Werk „Classical 90s Dance“ in den Läden und wurde sofort vergoldet. Neu arrangierte Dance Music-Hits der 90er-Jahre wie „Das Boot“ und „Rhythm Is A Dancer“ klangen darin völlig anders. War das eine reine Herzenssache für Sie oder spürten Sie da schon, dass etwas Neues und Großes entstehen kann?

Christensen Also es ist erstmal so, als ich dieses Album produziert habe in 2016, weiß ich noch dass ich vor dem Orchester stand und da spielten 54 Leute „United“, ein Song den ich damals mit Mark Wahlberg zusammen geschrieben habe, der auch Nummer 1 war, und irgendwie hatte das so eine unglaubliche Magie, dass ich gedacht habe: Wenn mich das flasht, mein eigener Song, dann muss das für viele andere das gleiche Gefühl sein. Weil mein Geschmack ist einfach schon sehr poppig und dancig-kommerziell, also war ich mir da relativ sicher, dass ich nicht total daneben liegen kann. Dass es so einen überragenden Erfolg hat, sofort Gold wird und ich mich da auch reinsteigern und direkt 3 Alben gemacht habe – das kann man vorher so nicht absehen. Das ist umso schöner, das freut einen dann auch. Weil ich glaube Authentizität bekommt man nur, wenn man das wirklich auch selbst fühlt und dahintersteht und ich habe da so sehr dahinter gestanden und habe mich so über das Projekt gefreut, dass es eine schöne Bestätigung ist, wenn es dann doch ein paar Menschen gibt, die das genauso empfinden.

Orchestral Dance Music – wie zeitgemäß ist das heute noch?

Christensen Das kann ich gar nicht sagen, weil ich surfe ja nicht irgendwelchen Trendsettern hinterher, sondern ich habe da meine eigene Nische geschaffen, wo ich auch relativ alleine bin und mich auch wohl fühle. Weil das bin ich, ich liebe Orchester Musik. Ich mag Orchester schon seit 2002, das fing an mit Paul Anka und mit diversen anderen Projekten, die ich produziert habe und so habe ich mich langsam in diesen Bereich reingesteigert. Und für mich schließt sich da eigentlich nur ein Kreis. Ich habe mit Dance Musik angefangen, dann in den 2000ern angefangen, Orchester aufzunehmen und das beides zu verbinden ist ja irgendwie auch das Ergebnis meines Lebenswerks von Dance und Orchester, wenn man das zusammenführt. Deswegen finde ich das für mich immer zeitgemäß und das ist immer das wichtigste.

Wie sehen Sie generell die Entwicklung des Dance-Pop?

Christensen Ich glaube, dass sich das heute natürlich extrem verändert hat. Dass man dadurch, dass die meiste Musik gestreamed wird und man Kuratoren hat, das heißt Menschen, die eine Vorauswahl treffen und wiederum natürlich auch einen Algorithmus, der dann Songs dazu addiert, die ungefähr genauso klingen, dass man sich ein bisschen Mühe geben muss, um Dinge zu entdecken. Also man muss schon ein bisschen selbst forschen, man kann sich nicht dem völlig hinfallen lassen und sich das Streaming-Radio anhören, sondern man sollte vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen und sich so seine eigene Playlist zusammenstellen. Das ist glaube ich ganz wichtig und dann ist die Entwicklung von Dance-Pop eigentlich wie schon seit 30 Jahren immer wieder neu und es gibt immer tolle Sachen zu entdecken. Man muss sich nur die Mühe machen, das eben selbst rauszufinden und sich nicht unbedingt nur auf Kuratoren oder auf den Algorithmus verlassen.

Ronan Keating leiht Ihrem Song „Smalltown Boy“ seine Stimme. Wie kamen Sie auf ihn?

Christensen Mit Ronan Keating bin ich in den 90ern relativ oft aufgetreten in ähnlichen Shows und ich habe ihn immer schon als Sänger bewundert. Und irgendwann hat er ein Duett gesungen mit Jeanette Biedermann, da war ich zufällig dann auch bei der – ich glaube es war eine Echoverleihung, ich weiß es nicht – da habe ich ihn kennengelernt und daran habe ich mich erinnert. Und dann habe ich über sein Management angefragt, ob er nicht Lust hätte bei diesem Projekt dabei zu sein und glücklicherweise ist er auch so ein großer Fan der 80er und „Smalltown Boy“ war immer einer seiner Lieblingssongs und so konnte ich ihn dazu gewinnen und ich bin sehr stolz, dass er dabei ist.

Wie sieht ein Tag bei Ihnen ohne Musik aus? Gibt es den überhaupt?

Christensen Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Das ist wie: „Wie sieht dein Tag mit Diät aus?“. Es gibt Tage, an denen man nichts isst und nur etwas trinkt – und es gibt sicherlich auch mal Tage, an denen ich keine Musik mache. Aber irgendwie fehlt mir dann etwas im Leben, also ich habe schon so jeden Tag meine Stunden, in denen ich mich gerne damit beschäftige und damit auch in eine andere Welt flüchte, die für mich ein Seelenbalsam ist. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Musik zu leben. Deswegen ist auch Corona für mich natürliche eine der schlimmsten Katastrophen gewesen, die es gibt, weil alles das Musik betrifft, das heißt mit anderen Menschen zusammensitzen, zu produzieren, eine Band aufzunehmen – das bedeutet Sozialität und das bedeutet auch sehr viel Interaktion. Und man ist mit seiner Herde unterwegs und das wurde irgendwie alles durch Corona gestrichen, das war eine harte Zeit.

Die Techno-Dance-Bewegung hat so viele Menschen beeinflusst. Haben Sie da ein persönliches Erlebnis, an das Sie sich erinnern?

Christensen Ein ganz großes, tolles Erlebnis war für mich damals 1992, als ich Jean-Michel Jarre treffen durfte. Der hatte ein Konzert in Hamburg gegeben und hatte sich meine damaligen Sachen von U 96 angehört und war großer Fan davon. Und die Legende einmal zu treffen, mit ihm zusammen zu sitzen, das war für mich ein ganz großes Erlebnis, diesen tollen Musiker zu treffen. Wir haben uns auch vorgenommen zusammen etwas zu machen, was ich dann aber im jugendlichen Wahn irgendwie verpennt habe, das hat dann leider nie geklappt. Das bedauere ich heute noch. Aber seine auch schon damals unheimlich interessierte Art an Musik und auch dieses „Es geht weiter, man macht was Neues, man probiert Dinge zu haben“, dieses immer noch frische, naive „Ich will was entdecken“ – das hat mich sehr beeindruckt.

Welche Musik hören Sie privat am liebsten? Und in welchen Momenten? Eher den stillen?

Christensen Es kommt drauf an. Es gibt manchmal Musik, die mich so ins Herz trifft, wie ich es mir garnicht mehr hätte vorstellen können. Ich habe zum Beispiel jetzt seit ich glaube 25 Jahren die erste Künstlerin gesigned, bei der ich gedacht habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand solche Texte schreiben kann. Sie nennt sich Katha Rosa und hat bei TikTok so ein paar Sachen hochgeladen, die ich mir dann angehört habe, die mich wirklich getroffen haben und deswegen habe ich sie jetzt unter Vertrag genommen. Und das Schöne für mich ist immer, dass es doch noch diese Momente gibt, wo Musik einen einfach so umhaut und so bewegt, dass man unbedingt etwas machen möchte und das schätze ich auch so an Musik. Natürlich gibt es auch viele Leerphasen, wo man eben sehr ich sage mal Streaming gesteuerte Algorithmus-Musik geliefert bekommt, die einem vielleicht nicht so zusagt oder die man einfach so nebenbei hört, aber es gibt doch immer wieder diese Momente, wo man einfach geflasht ist und völlig umgehauen wird. Natürlich liebe ich es auch Sachen von Frank Sinatra zu hören, von dem bin ich ganz großer Fan bin, weil ich einfach finde, dass das der coolste Dude ist der je rumrannte mit seinem Pack und so, da kann einfach keiner mithalten. Der hat so viele Dinge erfunden, die so großartig sind, dass ich von ihm großer Fan bin.

2018 war Ihr, Plan der Musik der 90er-Jahre, an deren Gestaltung Sie so erfolgreich wie kein Zweiter beteiligt waren, jenseits von Techno-Dance-Gesetzen neue Horizonte zu eröffnen. Wie lautet Ihr Plan jetzt?