Vorwürfe wegen sexueller Belästigung Dirigent unter Beobachtung – François-Xavier Roth hat neue Stelle

In Köln hat man ihn mit spitzen Fingern fallen gelassen, in Stuttgart gibt man ihm dagegen eine Chance, weil man seinen Beteuerungen und an einen Neuanfang glaubt. Der französische Dirigent François-Xavier Roth, dem wegen sexueller Belästigung von Musikerinnen als Kölner Generalmusikdirektor fristlos gekündigt wurde, wird im Sommer 2025 wie geplant Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. Das konnte man nicht erwarten, aber es ist die richtige Entscheidung.