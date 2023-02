Single mit Apache 207 Udo Lindenberg erstmals an der Spitze der deutschen Charts

Die Top Sechs bei den Alben sind komplett neu. Frische Nummer eins ist die Hamburger Dark-Rock- und Gothic-Band Mono Inc. mit „Ravenblack“. Es folgen der Südtiroler Tenor Rudy Giovannini („Das Beste“) sowie Musiklegende Bob Dylan („Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997)“. Dahinter liegen auf der Vier die Hardrock-Veteranen von Uriah Heep („Chaos & Colour“), dann das Punk-Quartett Pascow („Sieben“) sowie Sam Smith („Gloria“).