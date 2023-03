„Songs Of Surrender“ Die 40 Lieder vom neuen U2-Album in der Einzelkritik

Dabei veränderte sich de Sound total: Die elektrische Gitarre, mit Bonos Stimme das stilbildende Element der Band, wurde zurückgenommen. The Edge spielt überwiegend Keyboards, akustische Gitarre und Dulcimer. Bono singt entspannt, gibt nicht den Rock-Shouter. „Als wir in den Groove kamen, genossen wir, was passierte“, sagte The Edge. „Da war viel Freiheit in dem Prozess, es machte Freude und Spaß, diese Lieder zu nehmen und neu zu denken – und ich denke, das kommt rüber.“