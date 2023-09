Nach 27 Jahren Mutmaßlicher Mörder von Rap-Legende Tupac Shakur festgenommen und angeklagt

Der Verdacht sei „groß“, dass Duane „Keffe D“ Davis für den Mord an Shakur verantwortlich ist, sagte Staatsanwalt Marc DiGiacomo am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas. Er erklärte weiter, Auslöser für den Mord sei eine Schlägerei zwischen Mitgliedern beider Banden gewesen. In den Streit am Rande eines Boxkampfs in Las Vegas waren demnach Shakur und Death Row Records-Chef Suge Knight auf der einen, Crips-Mitglied Orlando Anderson – der Neffe des Bandenchefs Davis – auf der anderen Seite verwickelt.