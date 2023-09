Tod von amerikanischer Rap-Legende Festnahme im Fall Tupac Shakur nach 27 Jahren

Shakur saß damals in einem BMW, der von Plattenboss Marion „Suge“ Knight in einem Konvoi von etwa zehn Autos gefahren wurde. Sie warteten an einer roten Ampel, als ein weißer Cadillac neben ihnen anhielt und Schüsse fielen. 2018, nach einer Krebsdiagnose, gab Davis in einem Interview zu, während des Anschlags in dem Cadillac gesessen zu haben. Er sagte, sein Neffe Orlando „Baby Lane“ Anderson habe mit einer weiteren Person auf dem Rücksitz gesessen, von wo die Schüsse abgefeuert wurden. Anderson wurde zwei Jahre später in Kalifornien erschossen. Auch die beiden anderen Insassen des Wagens sind inzwischen tot.