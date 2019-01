Kinostart im März: Video zeigt erste Einblicke in Tour-Film der „Toten Hosen“

Düsseldorf Rock, Adrenalin, tanzende Massen: Das verspricht der neue Tour-Film der „Toten Hosen“. Ende März kommt er in die Kinos. Mit einem kurzen Video präsentiert die Rockband ihren Fans nun einen „Appetithappen“. Dieser verrät auch ein pikantes Detail.

Dieser Film wird von der Musik leben. Das ist schon nach den ersten Sekunden des kurzen Teasers für „Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour“ klar. Zu sehen sind in dem kurzen Facebook-Video Bandmitglieder beim Bad in der Menge, Blicke hinter die Kulissen des Band-Alltags und auch Interviews mit den Musikern. „Weil wir nicht die total musikalischen Koriphäen sind, müssen wir das über erhöhtes Training ausgleichen“, verrät etwa Bassist Andi.

„Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour“ startet am 28. März in den Kinos, schreibt die Band auf ihrer Facebook-Seite. Premiere hat der Film bereits am 15. Februar im Berliner Friedrichstadt-Palast anlässlich der 69. Berlinale. Das Festival beginnt am Donnerstag, den 7. Februar.