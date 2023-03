Alles zu den Toten Hosen Drei Akkorde für eine Spende – so lief das große Benefizkonzert

Was für ein Konzert! Im PSD Bank Dome gaben die Toten Hosen ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien: ein historischer Abend der legendären Band. Um was ging es? Die Toten Hosen hatten sich nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien spontan dazu entschlossen, ein Benefizkonzert unter dem Motto „Drei Akkorde für eine Spende“ zu organisieren. Das Konzert im Düsseldorfer PSD Bank Dome war binnen 60 Sekunden ausverkauft. Einen ausführlichen Konzertbericht lesen Sie hier.