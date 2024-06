Neues Live-Album Mit den Toten Hosen im Hexenkessel von Buenos Aires

Live-Alben sind meistens gar nicht so toll. Das Konzert muss schon sensationell gewesen sein und Band und Fans an beiden Enden gebrannt haben, damit sich die Energie noch Jahre später und womöglich tausende Kilometer vom Aufführungsort entfernt beim einsamen Hören überträgt. Dem Album „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ gelingt nun aber genau das: Power-Transfer. Man hört gleich zu Beginn Campinos Ansage, man meint darin die Wörter „Amigos“, „Fiesta“ und „Caracho“ zu erkennen. Dann bringen sie „Alle sagen das“, das Publikum singt mit, es wirft sich in das Lied, und es ist, als bestehe die Band plötzlich aus tausenden Mitgliedern. Jedenfalls: Wer sich das zum Joggen anstellt, dürfte Bestzeit laufen.