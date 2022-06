„Amigas y amigos“ : Toten Hosen geben Datum für erstes Argentinien-Konzert nach fünf Jahren bekannt

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Es klingt irgendwie absurd: Aber in Argentinien sind die Toten Hosen aus Düsseldorf absolute Superstars. Nun kehren sie für ein Konzert nach Buenos Aires zurück. Das gab die Band am Mittwoch bekannt.

View this post on Instagram A post shared by Die Toten Hosen (@dietotenhosen_official)

Am Mittwochnachmittag gaben die Hosen bekannt, dass sie am 22. Oktober nach fünf Jahren Abwesenheit wieder in Buenos Aires auftreten werden. Auf Instagram schreibt die Band: „Am 11.9.1992 spielten wir in Buenos Aires zum ersten Mal live in Argentinien, es war der Beginn einer großen Liebe zwischen einer Band aus Düsseldorf und den Fans aus Südamerika. Im September 2022 jährt sich dieser Auftritt zum 30. Mal und gefeiert wird dieses Jubiläum natürlich dem Anlass angemessen mit einem großen Konzert in der Argentinische Hauptstadt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen alten und neuen Freunden und darüber, dass wir unseren Bandgeburtstag auch in einem unserer Lieblingsländer, in einer unserer Lieblingsstädte feiern können!“.

Zurzeit sind die Toten Hosen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anlässlich ihres 40. Bandgeburtstags auf Tour. Am letzten Juni-Wochenende spielten sie zwei Konzerte in Düsseldorf, bei dem auch die Ärzte und Marteria als Stargäste auftraten. Das nächste Konzert der Hosen, die mit ihrem neuen Album „Alles aus Liebe: 40 Jahre die Toten Hosen“ auf Platz eins der Charts stehen, findet am 30. Juni in Kassel statt. Die Tour geht bis September. Danach geht die Reise weiter. Nach Argentinien. Und nicht nur die argentinischen Fans dürften sich auf den Auftritt freuen. Auch aus Deutschland wird sicher wieder eine Anhänger-Delegation mitreisen. Denn – das sagen selbst die Hosen – seien die Konzerte in Argentinien stets etwas Besonderes.



Warum? Das hat Gitarrist Andreas „Breiti“ Breitkopf kürzlich in einem Interview mit n-tv.de erzählt: „Argentinien ist von Anfang an aus verschiedenen Gründen etwas Besonderes gewesen. Ein Grund war der legendäre Radiomoderator Ruso Verea, der auf Anregung des Sängers Pil Trafa von der Band Los Violadores unsere Musik gespielt hat, noch bevor wir 1992 das erste Mal hingereist sind. Das war ein guter Startschuss. Außerdem hatten wir eine Beziehung zu den Ramones, die in Argentinien Legenden waren und uns 1996 zu ihrem offiziellen Abschiedskonzert eingeladen haben.“

Zudem seien die Argentinier „mit die am besten informierten und am weitesten interessierten Leute auf der Welt. Sie wussten lange vor dem Internet, was wir in Interviews erzählen und worum es in unseren Liedern geht, weil sie dem auf den Grund gehen wollten. Sie lieben es, wenn man auf der Bühne alles gibt, weil sie auch immer alles geben. Wenn dir ein Argentinier seine Freundschaft anbietet, dann ist er dein Freund, in guten wie in schlechten Zeiten. Und in der Beziehung zu ihrer Lieblingsband ist das genauso.“ Am 22. Oktober gibt es also ein Wiedersehen.

