Lichtblick für alle Festival-Fans : Belgien gibt das Go für Elektrofestival Tomorrowland

Belgien gibt das Go für Elektrofestival Tomorrowland

Tausende Besucherinnen und Besucher feiern auf dem weltweit bekannten Elektrofestival Tomorrowland in Belgien. Foto: dpa/David Pintens

In Belgien dürfen ab Mitte August wieder Großveranstaltungen mit bis zu 75.000 Menschen durchgeführt werden. Das heißt: Auch das weltweit größte Festival Tomorrowland kann stattfinden. Alle Infos rund ums Festival, die Corona-Regeln und Tickets gibt es hier.

Eine gute Nachricht für alle Festival-Fans: Weil Belgien ab Mitte August wieder Großveranstaltungen mit bis zu 75.000 Gästen erlaubt, kann das Elektrofestival Tomorrowland nach einem Jahr Pause jetzt an zwei Wochenenden Ende August und Anfang September 2021 stattfinden. Wir klären die wichtigsten Fragen:

Wann findet das Tomorrowland 2021 statt?

Die Veranstalter planen das Tomorrowland für die Wochenenden 27. bis 29. August 2021 und 3. bis 5. September 2021 im Naherholungsgebiet De Shorre in Boom in Belgien.

Wann gibt es die Tickets fürs Tomorrowland 2021?

Die Tickets für das Tomorrowland 2021 sind bereits ausverkauft. Die Veranstalter stimmen mit der belgischen Regierung zurzeit die genauen Bedingungen für das Festival ab. Wenn Tomorrowland wie geplant stattfindet und gegebenenfalls weitere Tickets verfügbar sein sollten, wird das, voraussichtlich Ende Juni, auf der Website des Festivals bekannt gegeben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass diejenigen, die noch auf der Warteliste von 2020 stehen, Vorrang haben. Für alle, die bereits ein Ticket für die ursprünglich geplanten Daten (16.-18.7. und 23.-25.7.) gekauft haben, gilt: Die Tomorrowland Tickets bleiben gültig, werden aber auf das neue Datum verschoben. Was das genau bedeutet, lesen Sie hier.

Wo kann man die Tickets fürs Tomorrowland 2021 kaufen?

Wie teuer ist ein Ticket fürs Tomorrowland?

Für das Tomorrowland 2021 in Belgien gibt es verschiedene Ticket-Kategorien. Je nachdem, ob man mehrere Tage bleibt, eine Unterkunft bzw. einen Zeltplatz benötigt, oder nur für einen Tag das Festival besucht. Tagestickets kosten zwischen 105 und 200 Euro. Für das gesamte Wochenende (ohne Zeltplatz) müssen Festivalgäste zwischen 249 und 510 ausgeben. Aktuell sind alle Tickets ausverkauft. Sobald es neue Tickets gibt, wird der Veranstalter das auf der Website des Tomorrowland bekannt geben.

Wie alt muss man fürs Tomorrowland sein?

Um das Tomorrowland 2021 besuchen zu können, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Auf der Website des Festivals teilen die Veranstalter mit, dass Gästen, die im Jahr 2003 geboren worden sind, aber nach dem Festival erst Volljährig werden, der Einlass gewährt wird. Wer in 2004 oder danach geboren worden ist, darf nicht auf das Festivalgelände, auch nicht in Begleitung der Eltern.

Wie viele Bühnen gibt es beim Tomorrowland?

Auf dem Tomorrowland in Belgien spielen Hunderte der besten DJs der Welt auf insgesamt 16 Bühnen.

Welche DJs legen beim Tomorrowland 2021 auf?

Das Line-Up für das Tomorrowland steht noch nicht fest. In den vergangenen Jahren waren weltberühmte DJs in Belgien zu Gast, darunter zum Beispiel David Guetta, Armin van Buuren, Robin Schulz, Felix Jaehn oder Alle Farben.

Wie viele Zuschauer dürfen zum Tomorrowland 2021?

Noch ist nicht abschließend geklärt, mit wie vielen Menschen das Tomorrowland stattfinden wird. Die belgische Regierung erlaubt aber ab Mitte August wieder Großveranstaltungen mit bis zu 75.000 Personen. Das entspricht in etwa der Menge an Menschen, die normalerweise pro Tag das Tomorrowland besuchen.

Welche Corona-Maßnahmen gelten für das Tomorrowland 2021?

Die belgische Regierung stellt einige Bedingungen, damit Großveranstaltungen stattfinden können. Welche Corona-Maßnahmen genau für das Tomorrowland 2021 gelten, steht aber noch nicht fest. Auf der Website des Tomorrowland-Festivals teilen die Veranstalter mit, dass man das Festival so sicher wie möglich gestalten und sich streng an die Vorgaben der belgischen Regierung halten wolle. Vorstellbar sei, neben der Corona-Impfung, beispielsweise eine Schnellteststation beim Einlass. Die genauen Maßnahmen werden in den kommenden Tagen eng mit der belgischen Regierung abgestimmt und voraussichtlich Ende Juni bekannt gegeben.