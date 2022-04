Elektrofestival : Tomorrowland 2022 so riesig wie noch nie

Belgien Ende 2021 bekam die Provinz Antwerpen die Genehmigung das diesjährige Tomorrowland-Festival an drei Wochenenden abzuhalten. Im Juli diesen Jahres werden dann mehr Festival-Besucher als je zuvor erwartet. Alle Infos rund ums Festival, das Line-up und Tickets gibt es hier.

Das Tomorrowland ist eines der größten und bekanntesten Festivals der Welt. Nachdem es nun zwei Jahre hintereinander aufgrund der Coronakrise ausgefallen ist, haben die Veranstalter die Erlaubnis bekommen, das Festival erstmals an drei Wochenenden stattfinden zu lassen. Das bedeutet: Mehr Musik, mehr Menschen, mehr Madness. So werden dieses Jahr 600.000 Festival-Besucher erwartet. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 kamen ‚nur‘ rund 400.000 Besucher. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das Tomorrowland 2022:

Wann findet das Tomorrowland 2022 statt?

Die Veranstalter planen das Tomorrowland für die Wochenenden 15. bis 17. Juli 2022, 22. bis 24. Juli und 29. bis 31. Juli 2022 im Naherholungsgebiet De Shorre in Boom in Belgien .

Wann gibt es die Tickets fürs Tomorrowland 2022?

Wo kann man die Tickets fürs Tomorrowland 2022 kaufen?

Wie teuer ist ein Ticket fürs Tomorrowland?

Wie alt muss man fürs Tomorrowland sein?

Wie viele Bühnen gibt es beim Tomorrowland?

Welche DJs legen beim Tomorrowland 2022 auf?

Die Headliner für das Tomorrowland 2022 sind Armin van Buuren, Diplo,Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Marshmello, Martin Garrix, Tale of Us, 3 Are Legend, Timmy Trumpet, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Claptone, Alan Walker, Steve Aoki, Sofi Tukker, Headhunterz, Tiesto, Angerfist, NERVO, Amelie Lens, Afrojack, Tinie Tempah, Helena Hauff, Ofenbach, Eric Prydz, Joel Corry und Paris Hilton.