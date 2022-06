Musik-Festival : Tomorrowland 2022 mit mehr Künstlern denn je

Das Tomorrowland 2022 findet nach einer coronabedingten Pause erstmals an drei Wochenenden statt. Mehr als 700 Bands und DJs werden insgesamt auf der Veranstaltung spielen. Das Line-up im Überblick.

Die Wochenenden vom 15. bis 17. Juli, vom 22. bis 24. Juli und vom 29. bis 31. Juli sollten sich Festival-Fans ganz dick im Kalender markieren, denn das Tomorrowland 2022 findet statt. Das Festival ist größer als je zuvor: In diesem Jahr werden etwa 600.000 Gäste erwartet. Zum Vergleich: 2019 waren es noch knapp 400.000. Unter dem Motto „The Reflection of Love“ werden mit knapp 700 angekündigten Künstlern mehr Musik-Acts als je zuvor auf dem Festival auf insgesamt 14 Bühnen spielen.

Wie sieht das Line-up aus?

Das Line-up beim Tomorrowland umfasst etwa 700 DJs und Bands aus der ganzen Welt. Zu den diesjährigen Headlinern zählen Armin van Buuren, Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Marshmello, Martin Garrix, Tale of Us, 3 Are Legend, Timmy Trumpet, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Claptone, Alan Walker, Steve Aoki, Sofi Tukker, Headhunterz, Tiesto, Angerfist, NERVO, Amelie Lens, Afrojack, Tinie Tempah, Helena Hauff, Ofenbach, Eric Prydz, Joel Corry und Paris Hilton.