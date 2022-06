Das Duo Dimitri Vegas & Like Mike wird auf dem Tomorrowland 2022 als Headliner auftreten. Sie haben Auftritte am Samstag, 16. Juli um 22.50 Uhr, am Sonntag, 17 Juli um 23.00 Uhr, am Samstag, 23. Juli um 22.50 Uhr, am Sonntag, 24. Juli um 23.00 Uhr und am Samstag, 30. Juli um 22.50 Uhr. Dimitri Vegas wird am Sonntag, 31. Juli um 20.00 Uhr nochmal auf der Smash-The- House-Stage zu finden sein.

Bekannte Songs: „The Hum“, „Say My Name“ und „Instagram“