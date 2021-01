Musik, Film und traumhafte Strände : Kulturtipps zum Wochenende: Zeitreisen zu Alan Parsons, Petula Clark und Miles Davis

Seine Songs dürfen noch heute als Meisterwerke gelten: Alan Parsons. Foto: KJK Musikdirektion

Heute geht es mehrfach über den großen Teich, zu allen möglichen amerikanischen Destinationen, auch musikalisch. Dabei werden Stars von damals heute wieder präsent.

Der alte, weise Prophet

Es gibt ja Stimmen, die so unverkennbar sind, dass man sie auch in sehr bedenklichen eigenen Aggregatzuständen sofort wiedererkennt. Eine solche Rarität gehört einem Mann, der in den 60er-Jahren mit der Band The Zombies bekannt wurde. Seine Stimme ist cremig, butterweich, etwas gefährdet, ein bisschen hört man den Hals, in dem diese Stimme ihre Töne produzierte. Es war Colin Blunstone, und wie er für das Alan Parsons Project die Balladen „Old and Wise“ oder „The Eagle Will Rise Again“ sang, das ging unter die Haut. Später hatte die Stimme etwas Schwierigkeiten mit der Höhe.

Jetzt, im 21. Jahrhundert, nimmt der nimmermüde Parsons für seine Live-Tourneen den amerikanischen Sänger Paul Josef Olsson mit, der etwa 2013 in Kolumbien das „Old and Wise“ so herzergreifend sang, dass man an wen dachte? Richtig, an Blunstone. Donnerwetter! Kein Klon! Übrigens passt das dick besetzte symphonische Orchester im Hintergrund großartig zur Musik, es spielt das Orchester der Millionenstadt Medellin, die mit Drogen nur noch wenig zu tun hat, vielmehr 2012 vom „Wall Street Journal“ zur innovativsten Stadt der Welt ernannt wurde. Inmitten der oberste Musiker, mit wallender Mähne und Bart fast ein Prophet: Alan Parsons, der Titan.

Koffer packen zu „Downtown“

Als ich als Kind in den späten 60er-Jahren mittags aus der Grundschule kam, lief immer dieses Lied, und meine Mutter wirkte dabei so fröhlich und aufbruchsbereit, dass ich dachte, gleich verkündet sie: „Alle Mann packen. Wir fahren sofort in Ferien!“ Dazu kam es ja leider nie, und ich musste am nächsten Morgen wieder in die Schule, wo Herr Rektor Viktor Fedrowitz (Grundschule Mönchengladbach-Engelsholt) mit einem Mainzelmännchen aus Hartgummi nach Schülern warf, die den Unterricht störten. Falls man getroffen wurde, flossen Tränen. Doch alles war vergessen, sobald man nach Hause kam, denn dort lief auf WDR 2 ja wieder dieses Lied: „Downtown“, die unschlagbare Aufbruchs-Ode der unvergesslichen Petula Clark. Es gibt da ein herrliches kleines Video mit „Downtown“, das genau 54 Jahre alt ist: mit Petula Clark live in der „Dean Martin Show“ vom Januar 1967. Man möchte beim Hören sofort wieder Koffer packen, ein Trost in diesen seltsamen Zeiten von heute, dass gewisse musikalische Reize sofort einen Handlungs-Imperativ besitzen.

Miles Davis mit Gangstern im Village Gate

Als ich in späteren Jahren erstmals in New York war, stieg ich abends oft ins Taxi und fuhr „Downtown Manhattan“, wie ich mit schrecklich angeberischer Stimme sagte, und präzisierte: „Village Gate, Bleecker Street“. Das war ein toller Club, in dem die größten Jazzkünstler spielten. Es gibt da einen Film von 1961, er heißt „Explosion des Schweigens“ (Blast of Silence), ein ambitionierter Gangsterfilm, in dem eine Szene im originalen Village Gate spielt. Musik ertönt auch. Düstere Atmo vom Feinsten. In dem Jahr, in dem Rektor Fedrowitz mit Mainzelmännchen warf, nämlich 1969, spielte im Village Gate ein famoses Quintett aus Miles Davis, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland und Jack DeJohnette. Noch eine Zeitreise!

Kolumbien, Land an zwei Meeren