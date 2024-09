Konzert in Köln Wie schön, dass die Band The The wieder da ist!

Es wäre so leicht gewesen, aber die Band The The will es lieber kompliziert. Und genau damit beweist ihr einziges festes Mitglied Matt Johnson, dass er sich treu geblieben ist. Denn er beginnt sein Kölner Konzert nicht mit den Hits aus den 1980er- und 90er-Jahren, nicht mit den Crowdpleasern also, sondern mit der 50-minütigen Komplett-Aufführung des erst vor wenigen Tagen erschienenen Albums „Ensoulment“ - des ersten nach 24 Jahren Abwesenheit. Ist das nicht toll: Da vertraut einer seinem neuen Material, er vertraut es seinen Fans an, er vertraut ihnen. Und weil er natürlich weiß, weswegen die meisten gekommen sind, sagt er nach zwei Songs: Der Abend hat zwei Teile, den aktuellen und nach einer Pause die Retrospektive. Dafür gibt es Jubel.