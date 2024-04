The Sound of St. Pauli Fußballspiel soll live zum Konzert werden

Wie klingt eigentlich so ein Fußballspiel, wenn jedes Tor, jeder Einwurf, jeder Eckball und jedes Team eine eigene, immer wiederkehrende Melodie hat? Der Fußballverein FC St. Pauli und das Reeperbahn-Festival wollen das bei einem Zweitligaspiel am 12. Mai (13.30 Uhr) mal ausprobieren. Dann werden im Rahmen des Projektes „The Game“ zwei musikalische Teams in der Hamburger Laeiszhalle die Partie St. Pauli gegen VfL Osnabrück miteinander vertonen. Dabei treten das renommierte Ensemble Resonanz und die Band des bekannten Elektronik-Künstlers Matthew Herbert „gegeneinander“ an, wie die Macher des Reeperbahn-Festivals am Montag in Hamburg mitteilten. Die Leitung des sportlichen Konzertes übernimmt Dirigentin Friederike Scheunchen.