Der Sänger ist erkrankt : Sting sagt Deutschland-Konzerte ab

Berlin Aus „gesundheitlichen Gründen“ sagt der ehemalige „The Police“-Frontmann kommende Konzerte ab. Der britische Sänger sollte bald in München und Stuttgart auftreten.

Nach einem für Montag geplanten Konzert in Belgien hat Sting weitere Auftritte seiner Tournee abgesagt, darunter in München und Stuttgart. Der 67-jährige britische Sänger sei erkrankt und müsse auf Anraten seines Arztes seine Konzerte am Mittwoch in München und Donnerstag in Stuttgart absagen, hieß es auf seiner Website.