Rekordpreis bei Versteigerung Gitarren von Kurt Cobain und Eric Clapton für 2,72 Millionen Dollar versteigert

Wie das Auktionshaus Julien's am Freitag mitteilte, brachte das Sammlerstück von Nirvana-Frontmann Cobain bei der Auktion in Nashville im Bundesstaat Tennessee 1,58 Millionen Dollar (rund 1,45 Millionen Euro) ein. Claptons als „The Fool“ bekannte Gitarre erzielte demnach bereits am Donnerstag einen Verkaufspreis von knapp 1,27 Millionen Dollar.