So war das zweite Konzert in Gelsenkirchen „Ich kann nicht glauben, dass Taylor Swift echt ist“

Es hat mich überrascht, dass in so einer riesigen Location instrumentale Feinheiten herauszuhören waren. Harmonien zur Hauptstimme in „Cardigan“ oder Keys, die den Song „Look What You Made Me Do“ begleiten. Trotz des ewig langen Halls des Stadions gelang es der Band, das Mandala zu bilden, welches Swift mit ihrer Stimme ausmalte.