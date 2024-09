Clip veröffentlicht The Cure kündigt erste neue Single seit 16 Jahren an

Die britische Rockband The Cure will diese Woche ihren ersten neuen Song seit 16 Jahren veröffentlichen. Die Single „Alone“ soll einem Instagram-Post der Band zufolge am Donnerstag erstmals beim britischen Radiosender „BBC Radio 6 Music“ gespielt werden. The Cure hatte zuletzt neue Songs 2008 als Teil ihres 13. Studioalbums „4:13 Dream“ herausgebracht.