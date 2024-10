Neuer Song „Alone“ Wie in alten Zeiten –The Cure kündigen Comeback an

Seit Ewigkeiten warten Fans darauf, nun wird es offenbar Wirklichkeit: das Comeback von The Cure. Der erste neue Songs seit 16 Jahren heißt „Alone“, und er hält, was sein Titel und das schwarzgraue Cover verheißen. Da spricht einer, der so mutterseelenallein ist, dass er überhaupt erst nach dreieinhalb Minuten Worte findet für all das: „This is the end of every song that we sing“. Seine Stimme erklingt in opaker Düsternis, große Verlassenheit. Herrlich.