Kultband mit sieben Auftritten in Deutschland : The Cure startet Konzertreihe in Hamburg

Hamburg Bat-Cave-Nostalgiker aufgepasst: Die britische Kultband The Cure kommt im Rahmen ihrer Europatournee für sieben Auftritte nach Deutschland. Ihren ersten Stopp macht die legendäre Band um Frontmann Robert Smith in Hamburg - mit neuen Songs und einem alten Bandkollegen im Gepäck.

Zum Auftakt ihrer Deutschlandkonzert-Reihe spielt die britische Rock-Wave-Band The Cure am Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Barclays-Arena in Hamburg. Es ist die erste von insgesamt sieben Arena-Shows in Deutschland, die die Band im Rahmen ihrer Europatournee absolviert. Insgesamt stehen 44 Konzerte in 22 Ländern an. Die Live-Show soll etwa 135 Minuten lang sein - mit emotionalen Momenten aus allen Schaffensperioden der Band sowie neuen Songs aus dem kommenden Album „Songs of A Lost World“.