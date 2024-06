Doku bei Disney+ Wie die Beach Boys die schönste Musik der 1960er-Jahre schufen

Es ist nur ein winziges Detail in dieser Doku, es wird nebenbei in den Film gestreut, aber man kommt nicht drüber hinweg: Als 1965 „Rubber Soul“ von den Beatles erschien, hörten sich die Beach Boys das Album auf der Musikanlage von Doris Day an. Sie kannten den Sohn der Schauspielerin, und natürlich warfen diese Songs sie um. Vor allem Brian Wilson, das Genie der amerikanischen Band, wurde weggepustet. Er verkroch sich daraufhin ins Studio und komponierte das Album „Pet Sounds“, das die vielleicht schönste Musik der 1960er-Jahre beinhaltet. Als seine Band kurz vor dem englischen Veröffentlichungstermin des Meisterwerks 1966 nach London reiste, um Promo zu machen, meldeten sich John Lennon und Paul McCartney. Sie wollten die Platte hören, und sie bekamen sie in einem Hotelzimmer vorgespielt. Sie ließen sie mehrmals laufen, und danach sagte Paul McCartney: „Das ist das beste Album aller Zeiten. Und „Wouldn’t It Be Nice“ ist der perfekte Song.“ Die Beatles gingen dann ihrerseits ins Studio. Im Jahr darauf veröffentlichten sie „Sgt. Pepper“.