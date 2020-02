Wegen überteuerter Tickets : Die Ärzte zwingen Online-Tickethändler Viagogo in die Knie

Düsseldorf Eine gute Nachricht für Fans der Kult-Band Die Ärzte. Die Musiker haben eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erwirkt. Sollte die Plattform weiter überteuerte Tickets anbieten, droht eine Strafe von bis zu 250.000 Euro oder sogar Ordnungshaft.

Die Ärzte spielen auf ihrer Tour zweimal in NRW: Am 13. November in Köln und am 1. Dezember in Dortmund. Beide Konzerte sind ausverkauft.